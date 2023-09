Olginate, il canepardo star di TikTok a passeggio sull’Adda: “Ma è pericoloso?”

Olginate (Lecco), 7 settembre 2023 – È un cane, ma con il pelo di un leopardo. È il canepardo. Si chiama Nonsichiama. È una star di TikTok, con quasi 50mila follower e milioni di visualizzazioni.

Il canepardo Nonsichiama è il cane del barbiere milanese e tiktoker Luca Scazzi, che ha tinto il vello – con colori assolutamente naturali e non tossici – del suo pitbull di razza incrociata con la livrea di un leopardo, trasformandolo appunto in canepardo.

Il canepardo Nonsichiama a Olginate

Nei giorni scorsi Nonsichiama il canepardo è stato avvistato a spasso lungo l'Adda a Olginate, mentre scorrazzava libero in riva al fiume e anche in acqua, correndo dietro a papere altri uccelli acquatici. In tanti hanno fermato Luca per chiedergli se realmente Nonsichiama sia un canepardo, cioè un incrocio ibrido, e anche se sia pericoloso.