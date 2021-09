Barzago (Lecco), 11 settembre 2021 – La Sp 51 La Santa è chiusa al traffico. Un camionista in viaggio sulla Sp 342 Como – Bergamo ha urtato il cavalcavia della Sp 51che passa sopra la provinciale Briantea all'altezza di Bevera di Barzago. In seguito all'impatto si sono staccati calcinacci e parte dell'intonaco. Per precauzione i tecnici della Provincia hanno chiuso il ponte per verificare in sicurezza eventuali danni e soprattutto eventuali cedimenti strutturali. Il tratto chiuso è lungo circa 700 metri. Gli automobilisti vengono deviati sulla Briantea e sulle strade del centro paese, con ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. Non è la prima volta che succede. Per questo è già in programma il rifacimento di quel cavalcavia, su cui passa la Sp 51 che unisce Oggiono e Casatenovo e poi la provincia di Lecco a quella di Monza. Il ponte verrà riaperto solo se i tecnici non riscontreranno pericoli.

