Produttori e artigiani da 14 regioni d’Italia. È la fiera Agrinatura

La filiera agroalimentare e tutto il suo mondo sono anche quest’anno i protagonisti di Agrinatura, la fiera che si inaugura, per il 23° anno, al Lariofiere, polo espositivo di Erba, da domenica 28 aprile a mercoledì 1° maggio. Saranno presenti 170 operatori, provenienti da 14 regioni italiane, tra aziende agricole, di trasformazione, produttori e artigiani, in rappresentanza di tutto il percorso che parte dalla materia prima e arriva ad offrire il prodotto finito al consumatore. La manifestazione riserva inoltre grande spazio alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, con un’area dedicata, dove parchi e riserve naturali raccontano soprattutto di sostenibilità, tema ormai prioritario, alla ricerca di un equilibrio tra tutela dell’ambiente e azioni dell’uomo. Un terzo importante aspetto riguarda il mondo faunistico, legato soprattutto alle aziende agricole: gli animali da cortile e da stalla, con anche workshop formativi e attività laboratoriali.

Più in generale, oltre agli stand, Agrinatura è l’occasione per frequentare incontri, seminari, laboratori, o per visitare mostre tematiche. Quest’anno, dedicate alle imbarcazioni dei laghi, al parco e alle bellezze naturali e alla Brianza, distribuite nei vari spazi espositivi. Nell’area parchi laboratori per adulti e bambini, tra cui l’orto sensoriale o il giardino del riciclo, letture con kamishibai e altre attività, sempre attente a mettere al centro dell’attenzione un insegnamento o un messaggio.

Anche nell’area fattoria e animali, sono in programma numerosi giochi per consentire ai bambini di conoscere e prendere confidenza con le diverse specie: vitello, ape e asinello. Tutto il programma delle iniziative si trova sul sito internet di Agrinatura, con anche le informazioni di accesso alla manifestazione.

P.V.