Lecco, 14 aprile 2019 – I cacciatori possono tornare a premete il grilletto. Si è aperta quest'oggi, domenica, in provincia di Lecco come in tutta la Lombardia e in tutta Italia, la nuova. Sono più dilelecchesi abilitati in possesso di regolare licenza e tesserino,per la precisione. Rappresentano lo 0,65% di tutti i residenti e circa il 4% degli oltre 53.500 cacciatori in regione, che sono 9.068 in provincia di Bergamo, 19.400 a Brescia, 2.663 a Como, 2.935 a Cremona, 1.239 a Lodi, 3.315 a Mantova, 4.957 a Milano, 1.555 a Monza, 3.809 a Pavia, 2.461 a Varese.In provincia di Lecco la caccia è un'attività molto praticata. Non a casso il primo europarlamentare lecchese nella sua campagna elettorale ha puntato molto sulla difesa dei cacciatori e dell'attività venatoria. Si tratta del 55ennei, eletto tra le fila di Fratelli d'Italia, che dal 1998 è presidente e membro del CdA di Fiocchi of America, la sede a stelle e strisce della Fiocchi Munizioni Spa, la storica azienda di munizionamento di Belledo.L'ASSESSORE REGIONALE - “L'attivita' venatoria e' fondamentale – afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi– per l'equilibrio ambientale, una tradizione millenaria con un enorme indotto occupazionale. La Regione Lombardia sta lavorando per semplificare le norme, consentendo ai cacciatori di esercitare la propria attivita' in sicurezza e con meno burocrazia"."Le principali novità di questi mesi – prosegue l'assessore - riguardano la riapertura dei roccoli e l'invio per posta dei tesserini. Abbiamo abrogato il limite di 55 giornate di caccia e consentito l'allestimento degli appostamenti temporanei anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia. Continueremo a lavorare con le associazioni di categoria per semplificare il sistema".GLI AMBIENTALISTI - “Apre in tutta Italia la stagione venatoria; cinque mesi di spari che causeranno milioni di vittime tra le specie selvatiche. Ma la caccia esige un pesante tributo anche in termini di vite umane. - denunciano dall'Enpa -. Soltanto lo scorso anno, gli spari hanno causato ben 80 vittime tra morti e feriti. C’è, poi, la piaga del bracconaggio. Insomma, denuncia Enpa, la vera minaccia alla sicurezza, per le persone come per gli animali, è legata alla presenza di armati nelle nostre campagne e non certo a lupi e di orsi”. E in molti effettivamente si sono già lamentati e hanno denunciato si spari vicino ai centri abitati e a ridosso delle case, specie nella zona della Brianza lecchese