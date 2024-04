Buso risponde a Hristov. Ma un punto non cambia il destino del Lecco

LA SPEZIA

In Liguria solo un brodino per il Lecco. Il punto dopo l’1-1 contro lo Spezia, altra squadra pericolante, del Lecco, non cambia le sorti dei blucelesti, ultimi a 8 punti dai playout. La squadra di Malgrati non ha giocato affatto male ma alla fine non è riuscita a centrare quella vittoria che manca ormai da più di tre mesi e che avrebbe alimentato, perlomeno in teoria, le flebili speranze di centrare la salvezza. Partita scoppiettante al Picco, con lo Spezia subito in gol.

Passano solo 12’ minuti e Salvatore Esposito pennella una bella punizione per Hristov che di testa manda la palla alle spalle di Lamanna. Ennesimo gol preso dal Lecco su palla inattiva. Al 25’ bella parata di Lamanna su Hristov, su angolo di Esposito. Il Lecco riordina le idee e al 41’ pareggia con Buso, bravo a scappar via sulla sinistra e ad incrociare il tiro sorprendendo Zoet. Nel secondo tempo da segnalare un bel tiro a fil di palo di Degli Innocenti, l’espulsione di Sersanti al 20’, il palo esterno di Salvatore Esposito su punizione al 33’ e poco altro per un 1-1 che non accontenta nessuno.

Gli altri risultati: Sud Tirol-Parma 0-0, Ternana-Modena 0-0, Reggiana-Cittadella 0-2, Palermo-Sampdoria 2-2. Oggi Ascoli-Venezia.

Fulvio D’Eri