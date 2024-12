Battaglia vinta dagli studenti. Verranno sistemate porte e finestre del Viganò

Privacy in bagno. E niente più spifferi alle finestre. Chi hanno impiegato quasi un anno, ma alla fine l’hanno spuntata gli studenti, perché chi la dura la vince. Sono stati aggiudicati i lavori di sostituzione delle porte dei servizi igienici e dei cuscinetti delle aule al Francesco Viganò di Merate, istituto superiore ad indirizzo commerciale, turistico e informatico, frequentato da un migliaio di ragazze e ragazzi. Lo scorso marzo avevano scioperato e organizzato un presidio di protesta per denunciare la situazione: uscite di sicurezza chiuse, finestre rotte, servizi igienici inutilizzabili, muri scrostati, chiazze di muffa. Inizialmente dalla Provincia avevano replicato che in fondo i problemi non erano così gravi così come denunciato dagli studenti, salvo poi cominciare a mettere subito mano per ripristinare quanto si poteva e dopo commissionare un intervento più completo. Ad occuparsene saranno gli specialisti della Mason di Pozzo d’Adda. Quasi 60mila euro l’importo dei lavoro.

"L’intervento prevede la sostituzione delle porte dei servizi igienici e la sistemazione delle finestre delle aule mediante la sostituzione dei cuscinetti – spiega Luca Gilardoni, dirigente provinciale della struttura che si occupa di Appalti e contratti –. Il progetto nasce dall’esigenza di sostituire le porte dei servizi igienici visto il loro stato di degrado e ripristinare il corretto funzionamento dei serramenti scorrevoli presenti nelle aule. La finalità è di assicurare le condizioni ottimali dell’immobile , oltre che evitare situazioni di pericolo". Alcuni serramenti andrebbero sostituiti, ma mancano le risorse necessarie, quindi per quanto possibile si ripareranno tutti quelli che si potrà. D.D.S.