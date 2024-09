Autobus si schianta in Perù. Elisabetta e Matteo feriti . Erano in viaggio di nozze

Il viaggio della vita si è trasformato in un incubo a occhi aperti per Elisabetta e Matteo. I due brianzoli sono tra gli italiani rimasti feriti nel grave incidente in autobus successo in Perù, lungo la stretta strada della cittadella archeologica di Machu Picchu. Elisabetta Panzeri, 40 anni di Missaglia, e Matteo Viganò di 33 di Briosco, erano in viaggio di nozze. Si sono sposati lo scorso 7 settembre proprio a Missaglia, nella basilica di San Vittore. Dopo il matrimonio, i due novelli sposi, sono partiti alla volta del Perù, per un viaggio sognato e organizzato nei minimi particolari, regalato loro da familiari e amici. Nel viaggio anche la tappa a Machu Picchu, una delle mete più conosciute in Perù. Fortunatamente non hanno riportato ferite troppo gravi. "Stanno bene", rassicura chi ha avuto occasione di sentirli. Lei, tra il resto, ha riportato lesioni alla lingua, lui ad una spalla. Per precauzione sono comunque al momento ricoverati in osservazione in ospedale, a Cuzco. Sono assistiti, insieme a tutti gli altri connazionali, dai funzionati dell’ambasciata italiana a Lima. Sono entrambi molto conosciuti nei loro paesi d’origine. Elisabetta è una creator digitale e lavora all’Osteria degli angeli, una trattoria tipica di Missaglia gestita dai genitori, mentre Matteo è un volontario in diverse associazioni, come lei del resto. I due, insieme agli atri turisti di diverse nazionalità, stavano tornando da Aguas Caliente dopo aver visitato il sito di Machu Picchu. L’autista del bus su cui viaggiavano ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una scarpata per 15 metri.