Arriva il maresciallo. Esperta del Lario e specializzata in violenza di genere

Il maresciallo Donatella Mauro (nella foto), 28 anni, a partire da mercoledì prenderà il comando della stazione carabinieri di Centro Valle Intelvi. È la prima donna assegnata al comando di una stazione nel territorio della Compagnia di Menaggio, cui fa capo tutto l’Alto Lago. Origini pugliesi, laureata in Scienze Giuridiche, ha frequentato la Scuola Marescialli di Firenze dal 2017 al 2020 e a luglio 2020 è arrivata alla stazione di Tremezzina, come sott’ordine del comandante, maresciallo Paolo Lo Giudice. Tre anni sul Lario, in cui ha avuto modo di conoscere e prendere confidenza con il territorio, dimostrando attenzione e preparazione nel ricoprire il proprio ruolo, tali da distinguersi e ottenere in breve tempo l’assegnazione di un comando stazione.

Mauro è specializzata in particolare nel contrasto alla violenza di genere e violenza contro le donne, reati per cui ha seguito corsi di qualificazione professionale e approfondimento della materia. È la seconda donna assegnata a questo ruolo nel Comasco, preceduta due anni fa dal comandate Stefania Costantino a Bellagio, la cui stazione fa capo alla Compagnia di Como. Pa.Pi.