Annone, il lago è giallo: indaga un idrobiologo. Bagno vietato per tutta estate

Annone Brianza (Lecco), 30 luglio 2024 – Giallo ad Annone Brianza. E' il colore di cui si è tinta l'acqua del lago di Annone. A cosa sia dovuta l'anomala colorazione al momento non si sa. I tecnici di Ats della Brianza e di Arpa Lombardia stanno compiendo le dovute verifiche per risolvere il mistero. Intanto il lago è stato dichiarato non balneabile, per tutta l'estate: immergersi sarebbe troppo pericoloso per la salute di eventuali bagnanti. Sono stati infatti riscontrate concentrazioni elevate anomale di cianobatteri, da cui dipende la formazione di alghe e mucillagini.

“Risulta che la località Ona presenta valori di cianobatteri superiori al consentito, che non consentono la balneazione”, si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Luca Marsigli, che ha interpellato anche in idrobiologo, Alberto Negri, un luminare nel settore. Al momento sembra si possa escludere che la colorazione giallo ocra e la proliferazione dei cianobatteri siano scatenati da possibili sversamenti fognari, poiché dal 2018 in poi sono stati investite molte risorse per cercare eventuali perdite e per il risanamento del lago, composto da due bacini, uno ovest e uno est, divisi solo da una stretta penisola di terra. E' più probabile che il fenomeno dipenda dalle condizioni climatiche, particolarmente calde e umide. Si era manifestato già in passato, sebbene mai prima in una maniera tanto evidente ed allarmante.