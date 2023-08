Alberi pericolanti: transenne a Villa Olmo

Il caldo ha giocato un brutto scherzo al parco di Villa Olmo, la più bella del lago di Como, dove entro i prossimi giorni dovranno essere abbattuti una decina di alberi che non sono scampati agli eccessi dell’estate: il maltempo delle scorse settimane, che si è manifestato con fenomeni atmosferici anche estremi, seguito dal caldo torrido di questi giorni.

Di fronte all’ingresso della villa è stata transennata una porzione del parco con all’interno due olmi che sono stati dichiarati pericolanti e dovranno essere abbattuti entro breve. Le altre piante, una decina in tutto, si trovano nel parco e nell’area delle serre e sono stati individuati in seguito a un’ispezione dell’Ufficio Ambiente di Palazzo Cernezzi. Al via libera definitivo manca solo il parere della Soprintendenza, che esercita la sua tutela su tutto il compendio. Mentre per uno dei due olmi la “sentenza“ è quasi certa, per l’altro c’è ancora una speranza di intervento attraverso un sistema di tiranti che dovrebbe garantire la messa in sicurezza del gigante verde. Nell’attesa una parte del parco rimarrà interdetta ai turisti, le transenne sono già state posizionate.

L’intervento di emergenza anticipa di fatto i lavori di riqualificazione che interesseranno nei prossimi mesi la villa e il suo parco, grazie ai fondi del Pnrr che ha destinato 11 milioni di euro. Al netto di ripensamenti da parte del Governo che sta rivedendo le opere da finanziare.

Ro. Can.