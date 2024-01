Ai domiciliari il ladro sorpreso in casa

Il fascio di luce della torcia del carabinieri, lo ha investito mentre cercava di nascondersi sul balcone di un appartamento che stava per svaligiare. Luigi Massa, 44 anni di Nichelino, provincia di Torino, ci ha pensato giusto un attimo, il tempo di capire che non aveva vie di fuga, poi si è arreso. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, lo hanno arrestato sabato sera in via Carducci, sul terrazzo al primo piano di un condominio, dove aveva forzato le due porte finestre di una abitazione. All’arrivo dell’auto, si era rannicchiato dietro una parete del terrazzo, sperando di non essere visto, ma la luce della torcia lo ha investito in pieno, lasciandogli solo il tempo di capire che da lì non sarebbe potuto fuggire da nessuna parte. Dopo averlo fatto scendere con una scala, ammanettato, i militari, aiutati anche dalla pattuglia di Lurago d’Erba arrivata in supporto, hanno iniziato a perlustrare il balcone, e trovato alcuni attrezzi nascosti all’interno di un bidone per la pattumiera: una ricetrasmittente con auricolare e uno zaino al cui interno c’era un flessibile di grosse dimensioni, mentre nel marsupio indossato dall’arrestato, c’erano un martello e un tronchese. A dare l’allarme, poco prima, erano stati alcuni vicini, che avevano sentito i rumori sospetti verso le 20 e segnalato alla centrale operativa la possibile presenza di un ladro nel condominio, facendo così convergere la pattuglia che lo ha sorpreso in flagranza di reato. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, su disposizione del magistrato di turno, Simona De Salvo, ieri mattina è stato processato per direttissimo a Como, dove ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, ed è stato scarcerato con la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione in Piemonte.