90mila euro per la Spesa Sociale di Vicinato a Osnago

OSNAGO

La spesa nei piccoli negozi di vicinato con una social card comunale pagata con soldi incassati dalla costruzione del maxi centro commerciale. È l’iniziativa della Spesa sociale di vicinato, realizzata con 90mila euro versati a titolo di compensazione dagli operatori economici che hanno realizzato il piano di lottizzazione delle Marasche a Osnago con un’area commerciale. È una sorta di contrappasso.

Alle persone in difficoltà economica selezionate dalle assistenti sociali comunali, verranno consegnati voucher da 25 euro ciascuno. Per richiedere la social card bisogna presentare un’attestazione Isee per il 2023 pari a massimo 15 mila euro. I voucher potranno essere spesi solo nei negozi di vicinato. Possono aderire al progetto tutti i piccoli negozianti non solo di Osnago, ma anche di Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Ronco Briantino e Carnate. "I beneficiari dei voucher potranno fare la spesa nei piccoli negozi degli 8 Comuni coinvolti a partire dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2024 – spiega il sindaco di Osnago Paolo Brivio -. I negozianti aderenti incasseranno il controvalore nel giro di pochi giorni". In ballo ci sono 90mila euro. D.D.S.