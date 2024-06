Una meravigliosa risorsa

“Risorse”, si commenta ironicamente un fatto di cronaca in cui è coinvolto un migrante, scimmiottando la definizione utilizzata da Laura Boldrini, allora presidente della Camera. “Risorsa”, senza alcuna ironia ma anzi con grande ammirazione, è un termine che associo volentieri a Yanick Balogou, 29enne originario del Togo, da dove è arrivato quando di anni ne aveva 19, attraversando il deserto e il Mediterraneo, lungo una delle rotte migratorie più pericolose. Oggi lavora come mediatore linguistico e culturale, è responsabile di un centro d’accoglienza e in questi giorni sta affrontando l’esame di Stato all’istituto Frisi di Milano, “perché la scuola è tutto”. Parla fluentemente tre lingue europee più alcuni dialetti africani, fornisce un servizio alla comunità, aiuta gli altri e studia per migliorare se stesso. Avercene, di risorse così.