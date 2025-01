Terzo mandato, in teoria

Prima i presidenti del Veneto e della Campania, ora il sindaco di Milano: la tentazione del terzo mandato si aggira da tempo tra le sale dei governi territoriali. Ma se la riflessione pubblica spesso riguarda gli aspetti giuridici della questione – si cambia la legge, non si cambia, come si cambia – è sugli aspetti politici che andrebbe spesa qualche parola in più. In particolare sulla teoria, quella che affonda in secoli di repubblicanesimo e liberalismo.

Nel migliore dei mondi possibili, quello pensato da non pochi filosofi e sociologi, limitare i mandati politici ha diverse funzioni. Permette ai cittadini di informarsi ed esprimersi su nuove idee. Impedisce che una figura diventi troppo influente o centrale, preservando così l’idea che le istituzioni siano più importanti dei singoli individui. Evita che un solo stile di governo o una sola visione diventi dominante per lungo tempo, promuovendo innovazione e adattamento ai cambiamenti sociali. Infine – e qui ripeto, parliamo di teoria – una permanenza prolungata in carica può favorire la formazione di reti di interessi personali e clientelari.

Ora, quello in cui viviamo non è certo il mondo immaginato dalla manualistica delle scienze sociali: nessun mandato è uguale a un altro e i limiti differiscono da Paese a Paese, ma resta fermo il principio – usando le parole di Calamandrei – che il “continuo ringiovanimento della classe dirigente è la prima condizione di vitalità d’ogni sana democrazia”.