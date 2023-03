Sorteggio e scaramanzia

Agli scaramantici – e quasi tutti i tifosi lo sono - non sarà sfuggito che il sorteggio dei quarti di Champions League si svolge di venerdì 17. Approdati al prestigiosi traguardo contro tanti pronostici, interisti e milanisti di città tutto vorrebbero tranne che un derby europeo, in ossequio al poco comprensibile principio che la delusione per un’eventuale sconfitta con i cugini è maggiore della soddisfazione per una vittoria. Meglio dunque la prospettiva di un’umiliazione con Real o City che la gestione dell’ansia in un derby Champions. Ricordate le stracittadine europee del 2003 e del 2005? In entrambe le occasioni andò bene al Milan ma anche i nervi rossoneri ne uscirono a pezzi. Eppure ci sono strane coincidenze che lascerebbero presagire una terza stracittadina, la resa dei conti : proprio come nel 2005, la finale si gioca a Istanbul e l’Inter agli ottavi elimina il Porto. E via con gli scongiuri...