2025, Odissea nello stadio. La vicenda del nuovo San Siro, fosse un libro, ormai avrebbe raggiunto le dimensioni del Signore degli Anelli (e non diciamo la Bibbia per non sembrare blasfemi. Anche se il calcio, forse, resta l’ultima religione laica). L’ultimo capitolo racconta dell’apertura di un fascicolo conoscitivo sul prezzo di vendita stabilito per la cessione dal Comune a Inter e Milan. I pm accertano (avevamo dubbi?), i Federighini e i Monguzzi esultano, i De Corato attaccano, il sindaco aggrotta le sopracciglia, le società restano in attesa. E i tifosi? Perché, in tutto questo bailamme c’è davvero qualcuno che pensa ai tifosi?