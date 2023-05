Il Boldi che non t'aspetti

Sembra uscita dalla penna di Neri Parenti e Carlo Vanzina, la scena davanti a cui si sono trovati alcuni passanti venerdì sera in viale Regina Giovanna, nel centro di Milano. Gli ingredienti c'erano tutti, a partire dal protagonista della singolare disavventura: l'attore Massimo Boldi, bloccato con l’auto sui binari del tram. Colpa della pioggia dei giorni scorsi e della fanghiglia che si era formata tra manto stradale e binari.

A questo punto ci si sarebbe aspettato un attacco di ta-ta-tachicardia dall'impareggiabile Cipollino. E invece no. Senza mai perdere la calma, incurante dei registi improvvisati che hanno ripreso la scena per condividerla sui social (“quando il mitico @massimoboldi blocca il tram in pieno centro”), l'attore si è messo al volante e, con l'aiuto di tre baldi giovani, è riuscito a portare l'auto fuori dal pantano. Una scena degna di un cinepanettoncino di buoni sentimenti, con tanto di commenti in sottofondo e urletti di gioia della platea improvvisata… Mancava solo l'attrice da copertina e gli ingredienti per il ciak c’erano proprio tutti.