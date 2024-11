La città di Geronimo Stilton

Se non l’avete ancora letta non perdetevi l’intervista di Simona Ballatore a Elisabetta Dami. la “mamma di Geronimo Stilton”. E’ bellissima ma soprattutto vi porta in un mondo e in una spazio che non bisogna mai smettere di esplorare: Milano e i bambini. Una città vera e un personaggio di fantasia amatissimo dai più piccoli e non solo. La chiave di lettura che la signora Dami ci consegna è un concentrato di buonsenso, di ricordi e soprattutto di futuro dove il “topolotto”e i suoi piccoli lettori saranno protagonisti.

Ora non voglio anticipare tutto, spoilerare dicono i moderni, e rovinarvi il piacere di scoprire parola dopo parola la mamma e il suo Geronimo ma vi basti saper che rivela di partire “sempre dagli animali per conquistare il cuore dei bambini e raccontare valori che valgono dappertutto: rispetto, lealtà, sincerità, gentilezza. Con piccoli gesti possiamo cambiare il mondo, un cuore alla volta, basta cominciare: un approccio milanesissimo”.

Intervista da leggere per poi aprire un libro di Dami, sedervi sul divano magari con vostro figlio o nipote (ma anche da soli non è male, anzi) e incominciare a sognare tra parole e disegni che un piccolo mondo di pura fantasia è possibile. Anche e soprattutto a Milano.