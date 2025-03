Otto erano in origine, nel 1925, otto sono oggi, un secolo dopo. In una città che cambia velocemente quanto il mondo, c'è un luogo che sembra immutabile, nascosto dai nuovi grattacieli che quei frenetici mutamenti incarnano. Immutabile sembra ma non è il monastero di via Marcantonio Colonna dove vivono le otto "sorelle" dell'ordine delle Carmelitane Scalze, immerse nel cuore di Milano e al tempo stesso isolate dal suo battito, come pretende il loro voto. Chissà perché rincuora - anche chi non ha fede - apprendere che all'ombra di Citylife, dove tutto è sfarzo e luce, c'è chi riesce a sentire ancora il silenzio di Milano.