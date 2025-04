Furto senza destrezza

Rubare è sbagliato, farlo approfittando di persone con disabilità è odioso. E non particolarmente furbo, se sei persona conosciuta in zona. Come il signore che ha mangiato senza pagare al ristorante Din Don Dan di Corbetta, locale che favorisce l’inclusione facendo lavorare ragazzi autistici e con sindrome di down.

Dopo aver pranzato, con una banale scusa è uscito dal ristorante e ha cominciato a correre, senza saldare il conto. I ragazzi hanno provato a inseguirlo, ma hanno dovuto desistere. A rincuorarli, però, è presto arrivata la bella notizia: l’uomo era stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza e presto identificato, trattandosi di un soggetto che spesso frequenta Corbetta. Una butta storia a lieto fine.