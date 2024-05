Settori-chiave e nuovi mercati Sdf, fatturato sopra i 2 miliardi

Treviglio (Bergamo) – È stato un anno assai positivo il 2023 per Sdf-Same Deutz Fahr, tenuto conto del fatturato salito oltre i due miliardi di euro - esattamente 2.031 milioni - che significa +12,6% sul 2022. Il tutto trainato – come hanno spiegato l’ad Lodovico Bussolati e altri dirigenti in un incontro stampa allo stabilimento Same Trattori di Treviglio - da crescita internazionale e sviluppo tecnologico. La conferma dell’esito importante sta anche nell’Ebitda al 15,9%, pari a 322 milioni di euro. I dati di fatturato totale sono pari al 10% in Italia, attestati in Europa sul 56%, con balzo assai rilevante in Turchia dove il fatturato è più che raddoppiato, 488 milioni di euro contro i 194 milioni del 2022.

La crescita di fatturato è il risultato dell’attuazione dei piani strategici adottati dal 2010 ad oggi. Il primo (2010-2020) si basava su due pilastri: internazionalizzazione e rinnovamento completo della gamma prodotto. Il secondo, tuttora in atto(2020-2025), è focalizzato in Europa sulla digitalizzazione e lo sviluppo di nuovi servizi aggiuntivi al prodotto mentre nei mercati extraeuropei su investimenti di prodotti dedicati e maggiore presenza commerciale. A livello di mercati, da segnalare il lancio di nuovi prodotti, caratterizzati da un upgrade tecnologico significativo, l’attenzione al miglioramento dell’offerta per le colture in vigneti, frutteti, uliveti e una strategia commerciale capillare che hanno consentito a Sdf di consolidare la propria presenza in Europa dove il fatturato ha raggiunto 1.138 milioni di euro, allineato ai valori del 2022, nonostante il calo del mercato del 6%.

Grazie alla performance positiva di Grégoire nelle vendemmiatrici e di VitBot nei robot elettrici a guida automatica per la lavorazione nelle vigne, Sdf ha tra l’altro consolidato la propria posizione in un segmento specifico. La componente extraeuropea sul fatturato totale è passata dal 24% nel 2019 al 34% nel 2021 per attestarsi al 44% nel 2023: continuo e costante incremento. Per ricerca e sviluppo, sono cresciuti gli investimenti: 67 milioni per l’innovazione di prodotto. Risultati altrettanto positivi sul piano delle risorse umane e della occupazione: a Treviglio sono stati assunti 104 collaboratori, fra impiegati ed operai, raggiungendo a fine 2023 un organico di 1.375 unità; il totale nel mondo è di 4.446. Nello stabilimento di Treviglio, confermata, dal luglio 2023 per tutto il personale, la settimana lavorativa flessibile (38 ore a fronte delle 40 retribuite) e distribuito ai dipendenti un premio di risultato sopra i 6mila euro.