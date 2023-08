Milano capitale dell’export: oltre gli 85 milioni di euro grazie ai prodotti su Amazon

Milano, 29 AGOSTO 2023 – La Lombardia conquista il primato nazionale come regione con il maggior numero di prodotti esportati nel 2022 dalle 21mila Pmi italiane che hanno usato Amazon per spedire i propri prodotti.

Le vendite dall’Italia all’estero hanno fruttato complessivamente 950 milioni di euro con un rialzo del 20% rispetto all’anno precedente, come segnala Amazon nel report riguardante l’impatto delle piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso lo store. Tra queste circa 850 hanno superato 1 milione di euro di vendite e oltre 5.100 hanno sfondato quota 100mila euro, sfruttando le esportazioni di 125 milioni di prodotti (più di 250 al minuto) in particolare nei Paesi europei come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, oltre che negli Stati Uniti.

La Lombardia, come detto, fa la voce grossa rispetto a tutte le altre regioni italiane. È infatti la maggior “vetrina“ a livello nazionale con più di 3.400 piccole e medie imprese che fruttano oltre 175 milioni di euro di vendite all’estero. Seconda la Campania che arriva oltre quota 130 milioni di vendite, terza la Toscana che supera 100 milioni di euro. Quindi il Lazio (oltre 80 milioni) e il Veneto (che supera i 75 milioni). La Campania, con più di 130 milioni di euro di vendite, conquista il secondo posto nella classifica delle Regioni con il più alto valore di export, seguita dalla Toscana con oltre 100 milioni di euro. A chiudere la top 5 sono il Lazio, con più di 80 milioni di euro di export, e il Veneto, con circa 75 milioni di euro.

Fra le città, Milano fa da traino con oltre 1.300 Pmi che vendono su Amazon e più di 85 milioni di euro di vendite all’estero. Il capoluogo lombardo precede Napoli, Firenze, Torino, Bolzano, Bari e Bologna. I prodotti più venduta sono quelli dedicati a casa, bellezza, salute e cura della persona, sport e alimentari.

A spingere i dati, secondo Amazon, il progetto avviato nel 2015 denominato “Accelera con Amazon“, presente in 11 Paesi nel mondo e che ospita oltre 1 milione di prodotti italiani provenienti da 5.500 aziende italiane. A seguire, nel 2022, è nata “Amazon Incubator“, progetto pilota rivolto a oltre 100 piccole e medie imprese italiane per guidarle in un percorso di internazionalizzazione attraverso una formazione mirata e personalizzata.