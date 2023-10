Consumi e bollette da record, boom di impianti fotovoltaici: la Lombardia risparmia e si cura col sole

Milano 4 ottobre 2023 – Seimila impianti fotovoltaici al mese. La Lombardia, prima regione per consumo di elettricità (e costi di bollette) con 64.337,9 Gigawatt ora nel 2022, si rifugia nel solare. Nei primi sei mesi dell’anno c’è stata una corsa a trasformare i tetti in centrali di energia pulita non ha avuto: 36.660 nuovi impianti per produrre corrente tramite il sole. Al secondo e terzo posto si collocano il Veneto con 27.363 impianti e l’Emilia Romagna con 19.886 . Stessa graduatoria anche per la potenza: la Lombardia è prima con 423 Megawatt, davanti a Veneto (328) ed Emilia Romagna (237).

“Nel 2050 , l’86% dell’energia generata in Europa proverrà da energia solare, eolica e o idroelettrica" annunciano gli analisti di EnergRed.com, società impegnata nel sostenere la transizione energetica delle piccole e medie imprese. In base ai dati dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), i tecnici hanno ridisegnato la “Geografia delle fonti energetiche rinnovabili”. In Italia si investirà soprattutto nel solare. Da gennaio a marzo, il Paese si è dotato di 100mila impianti in più rispetto a un anno fa, raggiungendo quota 1,3 milioni. Il trend è stato ancora più veloce in Lombardia: al 31 marzo si contavano già 198.990 centrali solari, 18.489 in più. Brescia (45.979) e Bergamo (30.834) sono le prime province per numero di pannelli. Brescia, con 3.856 impianti in più nel primo trimeste, è prima a livello nazionale per incremento, Milano (+2.903) quinta. Al terzo e quarto posto nella graduatoria regionale per impianti attivi si trovano Milano (30.371) e Varese (22.359), seconda e terza (+2.081 Varese) per crescita. Chiude la top five lombarda Como, con 1.421 impianti in più. Sondrio, invece, si conferma ultima sia per pannelli attivi (5.949) sia per aumento (+440).

EnergRed.com ha calcolato la tendenza da qui a fine anno per ogni provincia, con una proiezione al 31 dicembre del numero di impianti e dell’incremento rispetto a fine 2022: Brescia 59.711 impianti (+13.732), Bergamo 40.218 (+9.384), Milano 39.325 (+8.954), Varese 28.969 (+6.610), Mantova 18.772 (+4.316), Monza 18.675 (+4.284), Como 18.347 (+4.162), Cremona 17.270 (+4.032), Pavia 15.636 (+3.574), Lecco 8.918 (+2.036), Lodi 8.763 (+1.990) Sondrio 7.745 (+1.796).