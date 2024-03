Guida pratica alla svolta ecologica, Assolombarda: alleanza fra aziende

Milano – «L’evoluzione della legislazione Ue sulla sostenibilità ambientale – il ruolo dei sistemi di gestione quale strumento di governance" è il paper redatto dal “Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale” di Assolombarda, voluto e promosso dal vicepresidente vicario con delega alla Transizione ecologica, Alberto Dossi. Il documento, che sarà presentato domani, nella sede dell’Associazione (ore 15, via Chiaravalle 8, sala Falck) è frutto di un lavoro sinergico svolto da un gruppo di imprese che hanno dato vita a una vera e propria “alleanza” sul tema della sostenibilità ambientale: si tratta di A2A, Alitec, Azienda Agricola Allevi, Istituto Auxologico Italiano, Ambiente, Bracco, Certiquality, CIAL, ERM Italia, Igeam, EY, Hilti Italia, Indena, Obrist Italia, Pozzoli, Snam, Siemens ed STMicroelectronics (nella foto) .

Il paper è stato finalizzato con la supervisione del professor Fabio Iraldo. "Lo scenario europeo negli ultimi mesi è in febbrile evoluzione sul piano delle politiche per la sostenibilità. Per questo ci siamo posti l’obiettivo di sostenere le imprese nella comprensione dei profondi cambiamenti che stanno interessando il sistema sociale ed economico comunitario e di aiutarle ad orientarsi nel nuovo panorama disegnato dal legislatore europeo", ha commentato Iraldo.

Il documento targato Assolombarda mira ad accompagnare le aziende, dalle più grandi alle più piccole, verso il nuovo impianto normativo comunitario in corso di evoluzione. "Molto più che in passato, le ‘regole’ europee non riguardano semplicemente le garanzie che un’azienda deve fornire sulla limitazione degli inquinanti che genera ma prevedono requisiti relativi alle scelte strategiche e di business dell’impresa: come progettare un prodotto, quali scelte di approvvigionamento effettuare, come realizzare innovazione tecnologica e perfino quali claims utilizzare nelle proprie campagne di marketing. Si tratta di un’autentica rivoluzione della normativa ambientale", ha aggiunto Iraldo.

A tal fine , il “Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale” di Assolombarda, con il supporto dello spinoff Ergo della Scuola superiore Sant’Anna, propone alle imprese un documento di supporto alla “navigazione” verso i nuovi orizzonti tracciati dalla Commissione europea, indicando una possibile traiettoria gestionale ed operativa ai fini della compliance che presto esse dovranno garantire. Il documento, sotto forma di linee guida, mira a configurarsi come un primo passo verso lo sviluppo di ulteriori approfondimenti specifici e di carattere più operativo dedicati alle nuove Direttive e Regolamenti del framework normativo Ue.