Dalla Sicilia a Bordeaux via Langhe. L'Etna Rosso di Giovanni Rosso, grande barolista di Serralunga d'Alba che dal 2016 produce anche ai piedi del vulcano, uno dei nouveaux terroirs più rinomati a livello internazionale, fa il suo ingresso su La Place de Bordeaux, l’hub più prestigioso al mondo per la vendita dei vini di alta gamma sui mercati internazionali.

A entrare in questo gotha vitivinicolo, attraverso un accordo con cinque dei più rinomati negozianti internazionali (Joanne, DIVA, Barriere Frères, Louis Vialard e LD) è l’edizione limitata di Giovanni Rosso, l’annata 2018. Si tratta del primo Etna Rosso a entrare in questo esclusivo hub. Un ulteriore riconoscimento al valore di Davide Rosso, proprietario ed enologo della cantina, uno dei vignaioli più talentuosi e stimati d'Italia, autore di grandi Barolo che ora mette la sua firma anche su uno dei rossi più rinomati tra le nuove tendenze. La Place de Bordeaux, infatti, è un circolo commerciale virtuale esclusivo dove vengono trattati soltanto i più grandi vini del mondo. Storicamente validato come uno dei migliori network di vendita di vino integrata, Bordeaux offre un percorso esclusivo e unico al mondo verso i mercati globali che permetterà al marchio Giovanni Rosso di affermarsi sempre di più all’estero. Il 'négoce' selezionato avrà accesso a circa 18.500 bottiglie al prezzo di vendita di 35 euro l’una.

"Siamo estremamente felici - commenta lo stesso Davide Rosso - di essere rappresentati in questo momento storico da alcuni dei négociants più rinomati al mondo, un obiettivo che perseguivo da molto tempo. Sappiamo che la stessa cura e l'attenzione ai dettagli che ci contraddistingue è condivisa dai nostri partner e siamo davvero entusiasti di questo prossimo passo sulla scena globale”.