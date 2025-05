Tra i premiati. De Filippi, Boldi e Don Colmegna

"Ho provato semplicemente ad ascoltarli, non so neanche se ci sono riuscita, però so che ci ho provato. E questo premio voglio dedicarlo proprio a loro". Questo il messaggio della premiata Maria De Filippi riferito alle nuove generazioni e rivolto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dei Premi Rosa Camuna 2025. Un’edizione, quella di ieri, presentata ieri a Palazzo Lombardia da Enrico Galletti di RTL 102.5, con uno sguardo particolarmente rivolto ai giovani, al sociale e al welfare, "tutti elementi centrali e portanti del modo in cui governiamo la nostra regione", ha spiegato il governatore Fontana. Un riconoscimento è andato al programma televisivo “X Factor“ e alla cantante Mimì. Per il sociale, premiati don Chino Pezzoli e don Virginio Colmegna "sacerdoti e uomini sempre in prima linea per sostenere i più deboli e i più fragili" e i medici Adele Sgarella e Francesca Rovera. Per l’edizione 2025 al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature: l’esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della Giunta. Premiati Bernardo Caprotti (alla memoria), l’Associazione City Angels, Simone Barlaam (campione paralimpico), Rossano Carrisi (Federazione Volontari del Soccorso) e Giorgia Colombo (giornalista). Tra i “Premi tematici“, quello a Marzio Tremaglia per la Cultura e Carlo Lucchina per la sanità (entrambi alla memoria), a Massimo Boldi per lo spettacolo e Roberto Boninsegna alla carriera sportiva. Verranno conferiti anche i Premi Rosa Camuna 2025 a Federica Brignone (successi sportivi); Cesc Fàbregas (successi sportivi e il marketing territoriale); Teo Teocoli (spettacolo); Ron Rosalino Cellamare (musica e poesia).