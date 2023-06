Temptation Island 2023, Manu e Isabella: ecco chi sono. La coppia arriva da Milano

Milano, 24 giugno 2023 – Il conto alla rovescia è partito: lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, debutterà la nuova attesissima edizione del docu-reality “Temptation Island”, prodotto dalla Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia e condotto da Filippo Bisciglia.

Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. Tra loro anche due giovani milanesi: Manu e Isabella. L’obiettivo dei partecipanti quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Ma vediamo tutto più nei dettagli.

ALESSIA E DAVIDE – Alessia, 32 anni, lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina. Vive con il compagno Davide, 39 anni che lavora con il 118 come autista di ambulanza. Stanno insieme da 11 anni.

GABRIELA E GIUSEPPE – Gabriela, 19 anni, estetista, sta con Giuseppe, 24 anni, che lavora nell’azienda di famiglia. Sono di Scafati e stanno insieme da sette anni, da quando erano poco piu’ che ragazzini. Giuseppe e’ stato il suo primo bacio, il suo primo tutto.

DANIELE E VITTORIA – Daniele, 33 anni, direttore di un supermercato a Cesano. Divorziato, ha un figlio da un precedente matrimonio, convive a Roma con Vittoria 32 anni che ha aperto un centro estetico. Stanno insieme da 4 anni.

ISABELLA E MANU – Manu, 27 anni, tranviere fidanzato con Isabella, 26 anni, lavora presso un’agenzia di organizzazione di eventi. Entrambi sono di Milano. Stanno insieme da tre anni e mezzo.

ALE E FEDERICO – Ale, 31 anni. Receptionist al porto di Trieste. Convive con Federico, 31 anni, programmatore. Stanno insieme da tre anni e convivono da novembre 2021.

FRANCESCA E MANUEL – Francesca, 23 anni, tecnico della riabilitazione psichiatrica, da due anni e mezzo sta con Manuel, 30 anni, rappresentante farmaceutico. Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase transitoria.

PERLA E MIRKO – Perla, 25 anni. Nata e cresciuta a Salerno, ha un e-commerce da un anno. Convive a Rieti da circa 3 anni con Mirko, 26 anni, nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Stanno insieme da 5 anni.

Le coppie a Temptation Island 2023

Manu ha 27 anni ed è un tranviere. E’ fidanzato con Isabella, 26 anni, che lavora presso un’agenzia di organizzazione di eventi. Entrambi sono di Milano. Stanno insieme da tre anni e mezzo.

I due giovani vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro del capoluogo lombardo.

A scrivere a Temptation Island è stato Manu, perché è molto innamorato di Isabella, sogna un futuro con lei tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare.

Isabella è certa dell’amore che prova per il suo fidanzato ed è sicura che i problemi che ci sono tra loro non dipendono dalla loro differenza sociale, ma dal carattere di Manu. Ha voluto partecipare al programma per vedere se Manu riesce finalmente a dimostrare di essere un uomo centrato.

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate saranno chiamati per nuove e importanti rvelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi. Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.

Ci saranno 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercheranno di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti.