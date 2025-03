Telegiornali e camomilla

Beruschi Non è il mio campo, ma vorrei accennare al desiderio fantascientifico di sognare dei telegiornali che diano notizie senza pesare sulla digestione di chi, come me, insiste a guardarne uno o due a pasto. Bisogna ammettere, che ammazzare qualcuno stia diventando uno degli sport più praticati, però non sono sicuro che sia nel gradimento degli ascoltatori. Di questi tempi si parla anche di guerra come se fosse il gioco degli scacchi. Ma lo sanno che non è un gioco? Sarebbe bello se parlassero di rimettere il servizio di leva, non per andare subito a guerreggiare, ma per dare una buona educazione alla beata gioventù, così confusa. Ho tentato di scherzare su argomenti veramente tragici, di cui è giusto essere informati, ma un po’ di equilibrio non guasterebbe, almeno a mio parere. Invito a ridere quando sparano percentuali a raffica, ci cui non si capisce niente; il caffè è aumentato dello 0,01 per cento? Stracciamoci le vesti, come potremo digerire? Per non parlare della galassia, che si avvicina e sarà qui tra qualche miliardo di anni. Vado a prendermi una camomilla.