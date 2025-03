Riapre la storica sala del Corvetto

Si rialza il sipario al Teatro della Quattordicesima, storica sala di via Oglio 18. Ad annunciarlo a Palazzo Marino gli assessori comunali Gaia Romani (Decentramento) e Tommaso Sacchi (Cultura), il presidente Stefano Bianco e l’assessore alla Cultura Giacomo Perego del Municipio 4, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche Pietro Froiio, direttore di Moma Studios e nuovo direttore del Teatro della Quattordicesima insieme al direttore artistico Simone Ranieri.

Il polo culturale, che ha sede nel quartiere di Corvetto e conta 425 posti a sedere, dunque, si prepara a ripartire con le attività di spettacolo dopo l’estate. Proprio in questi giorni il Municipio 4 ha infatti consegnato le chiavi del Teatro alla società Moma Studios - Società Sportiva Dilettantistica srl, realtà di riferimento nel mondo della danza e delle arti performative, guidata da Pietro Froiio, che si è aggiudicata il bando per la concessione della struttura per i prossimi dodici anni.

La nuova gestione garantirà l’apertura al pubblico per almeno 9 mesi all’anno, con un minimo di 100 spettacoli nei primi due anni, 125 dal terzo anno e 155 dal quarto anno in poi. La programmazione dello storico teatro, legato in passato ad artisti come Piero Mazzarella e Nanni Svampa, prevederà oltre a spettacoli, eventi e manifestazioni musicali, teatrali, culturali anche attività di formazione, workshop, masterclass e seminari.