Mr Rain, carica di energia dal Brasile. Tutto pronto per il tour: le date

Brescia – Mr Rain “rigenerato” dal Brasile. L’artista bresciano, al secolo Mattia Balardi, parla del mese trascorso oltreoceano: “Avevo bisogno di recuperare le forze per affrontare questo tour 'de force' che comincia da luglio, Sono stato un mese in Brasile e sono tornato molto più carico”. Una pausa “provvidenziale”, che è servita a ritrovare energie e a riordinare le idee in vista del prossimi impegni. L'estate e l'autunno del cantante lombardo saranno particolarmente intensi. Il 12 luglio partirà il tour estivo, in autunno i live si sposteranno nei palazzetti. La chiusura il 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), preceduta dalla data “di casa” a Montichiari, il 13 novembre.

Ecco le date del tour.

12 luglio La Spezia-Piazza Europa

15 luglio Asti-Piazza Alfieri

18 luglio Pordenone-Parco San Valentino

26 luglio Benevento-Arena Musa

31 luglio Catania-VIlla Bellini

03 agosto Assisi-Rocca Maggiore

05 agosto Reggio Calabria-Piazza Castello

07 agosto Barletta-Fossato del Castello

09 novembre Ancona-Palaprometeo

13 novembre Montechiari-Palageorge

15 novembre Padova-Kione Arena

26 novembre Roma-Palazzo dello sport

28 novembre Firenze-Mandela Forum

30 Novembre Milano-Mediolanum Forum

Al centro dei live non mancheranno tematiche che stanno molto a cuore all’artista. Una di queste è il malessere giovanile: “Il malessere c'è sempre stato, solo che ora specialmente i più giovani hanno il coraggio di mostrarsi fragili, pieni di cicatrici, di dubbi, di paure – ha detto l’artista ad Adnkronos -. E' una cosa che apprezzo molto delle nuove generazioni, compresa la mia". A febbraio Mr. Rain è tornato a Sanremo con “Due altalene”, dopo il successo del brano “Supereroi” nel 2023. "Come l’anno scorso, quando sono arrivato terzo, ho fatto Sanremo non per scalare le classifiche, ma per arrivare al cuore della gente – ha spiegato il cantante in un’intervista su Quotidiano Nazionale -, Per contribuire con la mia musica ad accompagnare le persone attraverso le proprie fragilità".