Maria De Filippi a cuore aperto: Maurizio Costanzo, ecco perché avevo paura di parlare di lui

Ieri è andato in onda su Canale 5 lo speciale "Dedicato a… Maurizio Costanzo” in ricordo del giornalista scomparso quasi un anno fa, il 24 febbraio 2023. Il sipario si è sollevato al Teatro Parioli sulle inconfondibili note di “Se penso a te” (brano di Franco Bracardi). A condurre Fabio Fazio e Maria De Filippi. Sul palco si sono alternati i tanti artisti, personaggi tv e professionisti legati nella loro storia al più famoso salotto televisivo d'Italia e al suo ideatore: Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Fiorello, Enrico Mentana, Luciana Littizzetto, solo per citarne alcuni.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Per Maria De Filippi, regina indiscussa del piccolo schermo, è stata l’occasione per parlare del suo legame con il marito: “In quest'ultimo anno i tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l'ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l'amore che il dolore, e questo è stato il motivo per cui non ho rilasciato nessuna intervista".

Uno scatto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

In un’intervista del 2021 Costanzo (che si era sposato altre tre volte in precedenza) aveva raccontato "Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più" aveva detto, aggiungendo: “Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria...”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi durante la trasmissione "Maurizio Costanzo Show"

La conduttrice, nata a Milano e cresciuta nel Pavese (dove si è trasferita con la famiglia quando era una bambina) ha incontrato per la prima volta Costanzo sul finire degli anni Ottanta. I due si sono sposati nel 1995 a Roma, uniti in rito civile dall’allora sindaco capitolino Francesco Rutelli. Un legame durato fino alla morte del giornalista, avvenuta lo scorso febbraio. "Parlo di lui al presente perché penso che lui sia ancora presente” ha aggiunto la conduttrice visibilmente emozionata durante la serata tributo in onore del giornalista scomparso lo scorso anno.