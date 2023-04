Maneskin al Forum di Assago, la scaletta del concerto. Orari, biglietti e come arrivare

Milano, 3 aprile 2023 – Il conto alla rovescia è partito: stasera, i Maneskin saranno in concerto al Mediolanum Forum di Assago. E’ la prima di tre serate, fino al 6 aprile. Poi si replicherà il 5 maggio sempre al Forum. A seguire, in estate, la band debutterà negli stadi con un imperdibile appuntamento a San Siro. La band composta da Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torna dunque a esibirsi nei palasport a poche settimane dall’uscita dell’album ‘Rush’. Ma vediamo tutto nei dettagli.

L’orario di inizio del concerto dei Maneskin a Milano è alle 21, con apertura dei cancelli prevista alle 19 circa. Al Mediolanum Forum è vietato introdurre valigie, trolley, borse, zaini (sono ammessi zaini e borse della capienza di 15 litri, quindi di dimensioni minime), bombolette spray di ogni tipo, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile.

Il concerto durerà circa due ore. Non solo rock potente. A fare da cornice allo show, uno spettacolare disegno di luci: una produzione composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, il tutto sorretto da una struttura di oltre 150 metri.

I quattro concerti milanesi dei Maneskin (3, 4 e 6 aprile) sono sold out: di biglietti in vendita non se ne trovano più da tempo, ma è ancora possibile fare il cambio di nominativo fino al giorno del concerto, per cui chi dovesse trovare qualcuno che volesse cedere i propri biglietti ha ancora una possibilità. Ancora disponibile i biglietti per le date allo stadio San Siro di Milano, il 24 e 25 luglio.

Ecco le informazioni su come arrivare al Mediolanum Forum di Assago:

In treno e metropolitana: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Aeroporti: se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

Auto: il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa. Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Il concerto dei Maneskin durerà circa 2 ore e avrà tutti i più grandi successi del gruppo, oltre a canzoni del loro terzo album in studio, "Rush", uscito lo scorso 20 gennaio, balzato al numero 1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in altri 20 paesi.

Nessuna certezza per quanto riguarda le canzoni che la band ha scelto di cantare. Ma ecco una probabile scaletta:

Don’t wanna sleep

Zitti e buoni

Baby said

Bla bla bla

Kool kids

The loneliest

Timezone

Gossip

La fine

Mark Chapman

Coraline

Torna a casa

Mammamia

Supermodel

I wanna be your slave