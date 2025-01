Lo stile che si eredita

Bises

Si è conclusa da una manciata di giorni la settimana della moda dedicata all’uomo, più un rapido week-end, e tra lo scorrazzare felice di giovani modelli e sciami di buyers internazionali si è messo il punto sulle nuove tendenze della prossima stagione. Vogliamo qualità, fibre naturali, colori non necessariamente all’avanguardia e un tessuto durevole nel tempo. A proposito della direzione che la moda sta prendendo e sul concetto di archivio sono stato a conoscere Alessandro Squarzi e Alessia Giacobino, nel 2015 dopo vent’anni nel settore, hanno dato vita a Fortela, brand e store con una nitida visione sullo stile per un guardaroba che supera i dictat delle collezioni.

Il loro primo negozio è incastonato tra i decori art nouveau di Casa Guazzoni in via Malpighi e tutto richiama la fascinazione vintage: le cementine originali, i fregi floreali, i mobili di recupero. Il loro è un marchio stilografico, dice Alessandro, perché a differenza delle penne a sfera usa e getta ogni capo è concepito per attraversare decadi e gusti, ricaricandosi di sofisticata personalità generazione dopo generazione. Complice uno degli archivi più interessanti di denim e workwear dagli anni ’20 agli anni ’80 Fortela ripensa capispalla, pantaloni, camicie e maglieria a partire da come venivano realizzati all’epoca e grazie al sodalizio con fornitori capaci di accettare la sfida, il risultato è eccellente e godibile al tatto.

Lana, alpaca, shetland, cashmere e altri materiali nobili hanno colori sempiterni, da mescolare ad accessori della cultura navajo e poi cappelli, occhiali, calzettoni in filo di Scozia da mostrare come dettaglio di maniera. Un capo Fortela è ricerca e artigianalità, fondamenti che non hanno scadenza.