Largo ai giovani della Sinfonica. Ecco le Orchestre Junior e Kids

Oggi alle 18 sul palco dell’Auditorium salgono le Orchestre Kids e Junior di Milano, nell’ambito del programma Discovery dell’Orchestra Sinfonica. La Fondazione promuove infatti anche la divulgazione del grande repertorio sinfonico per un nuovo pubblico, accanto alla formazione di centinaia di giovani musicisti tra gli 11 e i 19 anni: il concerto di oggi è concepito come un affresco dell’intensa attività didattica della Sinfonica, realizzata con la consulenza di Elisabetta Broggi, che spazia dai concerti in stagione alle trasferte fuori Milano; dalle masterclass internazionali estive “Giovani Consonanze” al progetto di musica da camera.

L’Orchestra Kids, diretta da Pilar Bravo, è composta da ragazzi delle medie e del primo biennio delle superiori (11-16 anni). Oggi affronterà un repertorio arrangiato appositamente per consentire ai baby musicisti di approcciare due giganti come Haydn, esponente centrale del Classicismo in musica, di cui eseguiranno la “Sinfonia n.39“, composta nel 1768 e che secondo molti, a causa del suo temperamento burrascoso, apre la strada all’estetica del Romanticismo; e come Cajkovskij, compositore tardo romantico caro alla Sinfonica, con alcuni numeri tratti dall’“Album per la gioventù“ op. 39.

Per l’Orchestra Junior diretta da Marcello Corti, che arruola ragazzi dell’ultimo triennio delle superiori (dai 16 ai 19 anni) che iniziano a vedere il "fare musica" come un futuro realistico, oggi sul leggìo c’è un programma che triangola la tradizione francese con l’Ouverture da “Orpheus aux Enfers” di Jacques Offenbach, la scuola russa con l’Ouverture da “Tsar Boris” di Vasilij Kalinnikov, e il massimo esponente della scuola nazionale finlandese, Jean Sibelius, di cui si esegue “Finlandia op.26“, un grandioso poema sinfonico composto nel 1899 per celebrare l’indipendenza del Granducato di Finlandia dalla Russia. (e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org).

Grazia Lissi