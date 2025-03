La bici di Moser e i luoghi che restano

BeruschiPassando da Erba. Come succede spesso, sto scrivendo alla domenica sera e mi viene spontaneo parlare di un pomeriggio sereno: una puntatina a Lariofiere a Erba. Non ci passavo da anni e me la sono goduta, ripensando alla gioventù: quante volte ho fatto la strada in bicicletta tra Lecco e Como, ma oggi era particolare, perché coinvolto nella presentazione del mio libro. Devo ringraziare tutti, dai dirigenti al personale di servizio, per non parlare del pubblico, che mi accolto con estrema simpatia, dandomi una spinta a continuare sulla strada intrapresa del racconto di tante mie esperienze. Arrivo e trovo l’ultimo buco per posteggiare all’albergo da dove una ventina di anni fa siamo partiti per una biciclettata fino al Ghisallo: crollarono le mie velleità, anche se il grande Moser mi aveva regalato una delle sue biciclette all’avanguardia per le prestazioni; prima mi sono attaccato ad un camioncino, poi non ce la facevo più e ci sono salito; mi resi conto che erano 40 anni che non pedalavo. Spero di avervi fatto sorridere, perché oggi i luoghi mi hanno ricordato un caro amico, che ci ha lasciato in questi giorni: mi riferisco a Pietro Genuardi, che era un ragazzino, che veniva in vacanza a Borbino (Abbadia Lariana), la mia culla estiva. Alla festa di un Telegatto era stato premiato, si è fatto riconoscere ed aveva ricordato il mio papà, esperto ed amante della Grignetta, tanto che i giovani, anche del luogo, ci tenevano ad andare alla rossa Capanna Rosalba con lui. Domani tornerò sul mio lago di Lecco, il più bello, per i 100 anni della Gelateria Costantin a Mandello.