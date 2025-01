James Bond “infiltrato“ all’Auditorium. Il film Skyfall diventa un concerto evento

È l’uomo più desiderato dalle donne, audace, coraggioso e maledettamente "charmante". E le donne, anche le più belle e misteriose, a lui non sanno resistere. James Bond, l’agente segreto più famoso del cinema arriva in Auditorium, Largo Mahler e preparatevi a sognare. Appuntamento alle ore 16 con "Skyfall in concert". Un’imperdibile esperienza in cui la colonna sonora originale composta da Thomas Newman, vincitrice del Bafta, verrà eseguita dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Anthony Gabriele in sincrono con il film, proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

"Skyfall" è il 23° film della serie di 007, interpretato per la terza volta da Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto. È inoltre l’ultimo film che vede la magnifica Judi Dench nel ruolo di M, personaggio singolare che l’artista ha interpretato dal 1995 in sette pellicole. Uscito nel 2012 nel Regno Unito, e successivamente nel resto del mondo, è uno dei film più lodati dedicato all’agente segreto. Fra i più premiati nella storia della saga, la pellicola ha ricevuto, tra gli altri, due Premi Oscar (di cui uno al miglior montaggio sonoro, che fu assegnato sia a Skyfall in ex-aequo con "Zero Dark Thirty" di Bigelow; un Golden Globe e due premi Bafta.

La storia inizia a Istanbul dove James Bond si è recato per recuperare un file contenente le identità degli agenti Nato infiltrati nelle organizzazioni terroristiche e criminali mondiali. Nonostante l’agente segreto 007 cerchi in ogni modo di impossessarsene il file questo viene rubato dal sicario Patrice che riesce a fuggire. Riuscirà il nostro eroe a ritrovarlo? "Skyfall" vede la regia di Sam Mendes, al suo primo film di cassetta, Javier Bardem è Raoul Silva. G.L.