Bises

Il valore del lusso Quando in una città come Milano si pensa al lusso subito vengono in mente i filari di vetrine in Montenapoleone, fortunate signore provenienti da tutto il mondo che entrano ed escono dalle boutique con decine di grandi sacchi, o le rombanti auto parcheggiate lì per essere fotografate da chi le sogna senza speranza. Per altri invece il lusso è il tempo che viene dedicato alla confezione di un oggetto e il saper fare che si nasconde dietro ogni più piccolo dettaglio. Come le calzature della manifattura Roveda a Parabiago, un incantato mondo fatto di punte e di tacchi che dall’operosa provincia milanese giungono nei guardaroba più sofisticati di ogni continente, amatissime per qualità, comfort e stile senza tempo.

La fabbrica è nata nel 1955 fondata da Giovanni Roveda che con la moglie aveva aperto un piccolo laboratorio per la produzione del loro marchio, distribuito tra Milano e Parigi; specializzati in scarpe eleganti femminili già negli Anni ’60 a richiedere la maestria e il know-how degli artigiani di Roveda furono le case d’alta moda francesi e internazionali come Lanvin, Lacroix, Valentino, Gucci e Chanel.

Con un savoir-faire di oltre 70 anni, la fabbrica è oggi agile, moderna e attenta alla sostenibilità. Grazie alle sapienti mani di chi ancora oggi trasmette l’artigianalità e la passione per il proprio mestiere, ogni reparto lavora per realizzare un prodotto d’eccellenza: dai modellisti che interpretano i sogni e i bozzetti degli stilisti, al controllo qualità ripetuto ad ogni passaggio affinché la calzata, il tacco, la tomaia e ogni più piccolo elemento siano perfetti.