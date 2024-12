Il Buon Natale (con il concerto) dell’Orchestra Sinfonica

Dolci melodie in attesa del Natale. Oggi all’Auditorium di Milano, alle 20, l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico con il Coro di Voci Bianche di Milano e il Coro I Giovani di Milano, formazioni giovanili dirette da Maria Teresa Tramontin, tutti sotto la direzione di Massimo Fiocchi Malaspina in scena per augurare Buon Natale ai soci, agli abbonati e agli ascoltatori con carole natalizie. Nate in Inghilterra durante il Medioevo, le carole costituiscono ancora oggi un elemento unificante durante le feste. Il concerto “Christmas Carols Show” riassume le tradizioni musicali da tutto il mondo con brani tradizionali. Apre il concerto una selezione di brani trattai da “Stella Natalis” di Jenkins, mai eseguiti in Italia. Seguono pezzi super swing: Celebro - Cantus Triquetrus - Wintertide - Make We Merry - Sing With Joy at Christmas. Seguono di Anderson “A Christmas Festival”; di Berlin, nell’orchestrazione di Lodi/Malaspina “White Crishmas” composta per il film musicale del 1942 “Holiday Inn”, il brano, interpretato da Bing Crosby, vinse l’Oscar per la migliore canzone originale alla 15a edizione Academy Awards. Di Williams, autore premio Oscar, fra le sue tante e famose colonne sonore: “Star Wars”, “Jurassic Park”, “Schindler’s List” si potrà ascoltare il brano celeberrimo “Somewhere in my memory” da Home Alone (Mamma ho perso l’aereo).

Di Leontovich “Carol of the bells”con l’orchestrazione di Malaspina. Di Rutter, organista e compositore “Down by the Riverside” ispirata a una lirica della tradizione popolare americana; Malaspina ha orchestrato un tradizionale canto peruviano “Rueda, rueda por la montagna” e tratto dal folklore venezuelano “Mi burrito sabanero”, composto da Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”. Gran finale “Stille nacht/astro del ciel” di Gruber.

Grazia Lissi