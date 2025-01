"Ho fatto la gavetta. Da freelance a solista della Scala"

La sua vita si può riassumere così: passo dopo passo verso un solo obiettivo, la danza. Agnese Di Clemente, solista alla Scala, è una ballerina sensibile e brava, con un tocco d’intelligente ostinazione che l’hanno portata a primissimi ruoli. Formatesi alla Scuola di Ballo della Scala, in questi giorni interpreta Clara, la protagonista de "Lo Schiaccianoci" al suo fianco Claudio Coviello, primo ballerino; al Piermarini fino al 12 gennaio.

Agnese, lei interpreta Clara, un personaggio in continuo cambiamento.

"È un ruolo che si evolve velocemente nel corso del balletto; all’inizio Clara è una bambina che gioca con le bambole poi, quasi all’improvviso, si ritrova giovane donna innamorata di un Principe sconosciuto. Due anni fa l’ho interpretata per la prima volta ma in molti mi hanno detto che non ero abbastanza matura per il personaggio. Quest’anno spero di essere cresciuta. Credo di avere un po’ dell’ingenuità di Clara e non mi spiace per nulla. E’ un tratto del mio carattere".

Cos’ha ricevuto dalla Scala?

"Per arrivare ad essere solista ho fatto molta gavetta. Sono stata una ballerina free-lance a partita Iva, attraverso il concorso sono stata ammessa al Corpo di Ballo. Le mie tappe sono state scandite con rigore, la Scala mi ha dato molte possibilità. La mia fortuna? Aver sempre trovato persone che hanno creduto in me".

E cosa si aspetta dal nuovo anno?

"Nuove sfide, ruoli, balletti che non ho mai danzato. Sarò nella coreografia di Preljocaj, una bella sfida, a giorni inizierò le prove".

A quando risale questa passione?

"A 8 anni. I miei mi tenevano con i piedi per terra. La mia maggior difficoltà è stata convincere gli altri che facevo sul serio, non stavo sognando a occhi aperti".

G.L.