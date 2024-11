Giovani avanti con giudizio

Beruschi

Una piccola innocente citazione manzoniana, mi è venuta così, pensando ai problemi che i giovani di oggi devono affrontare. I miei 9 lettori sanno che questo è un tema che frulla spesso nella mia testa, ma lunedì scorso sono venuto a contatto con una realtà interessantissima, peccato che è durata solo due giorni. Ero stato invitato dal dottor Carlo Barberis alla cerimonia di apertura di Expo Training 2024, a Rho Fiera Milano; sono rimasto affascinato da come questa sua iniziativa si sia sviluppata in questi anni: erano presenti fior di onorevoli, di senatori, di assessori, ma soprattutto centinaia di giovani che giravano per gli stand (un centinaio di aziende, enti pubblici, scuole) e si interessavano a tutto ciò che vedevano.

Infatti lo scopo è proprio quello di aiutare i giovani ad approfondire le conoscenze per la scelta degli studi da intraprendere in funzione del lavoro, che vorrebbero esercitare in futuro. Abbiamo anche collaborato anni fa in un suo progetto televisivo, una trasmissione di mezzora, garbata, in studio: lui il conduttore, io l’uomo della strada, che chiede lumi perché ha un figlio o una figlia, un nipote, che si affaccia al mondo degli studi o del lavoro, con la presenza di dirigenti, sindacalisti, professori e via dicendo, che possono illuminare la situazione. Il titolo: “Lavoro per te”.

Abbiamo fatto qualche puntata zero, che è piaciuta molto a chi l’ha vista, ma, purtroppo, era forse un po’ avanti per i tempi. Quasi quasi sarebbe da riprendere. Forza giovani: il futuro è vostro! Ma bisogna capire, come va il mondo.