Fresu, terzo atto. Nel segno di Miles Davis

In replica al Carcano fino a domenica, “Kind of Miles” è il nuovo spettacolo teatrale di Paolo Fresu. Un viaggio nei mondi di Davis che il trombettista sardo affronta accompagnato da Bebo Ferra alla chitarra elettrica, Dino Rubino al pianoforte, Filippo Vignato al trombone, Marco Bardoscia al contrabbasso, Federico Malaman al basso elettrico, Christian Meyer (Elio e Le Storie Tese) e Stefano Bagnoli alla batteria. Un concerto “teatralizzato” con la regia di Andrea Bernard che completa nel segno dell’autore di “Kind of blu” la trilogia messa in strada da Fresu assieme al Teatro Stabile di Bolzano, prima con “Tempo di Chet” (Baker), poi con “Tango Macondo”. Sia in vinile che in cd, “Kind of Miles” è già arrivato pure sul mercato del disco con dedica al trombettista Jon Hassell, scomparso tre anni fa. A.Spi.