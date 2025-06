Duomo, il viaggio nella storia . Un visore vi porterà fra le guglie

Paola chiave: innovazione digitale. Nella fruizione del patrimonio culturale della cattedrale meneghina. La storica istituzione de “La Veneranda Fabbrica de Duomo”, infatti, da questo mese offre “Duomo Smart Experience”, un percorso guidato e inedito di 60 minuti per scoprire il Duomo e la storia di Milano che coniuga l’autorevolezza del racconto storico con le più avanzate tecnologie immersive. Un invito a esplorare l’eccezionale complesso architettonico del Duomo, attraverso il sapiente intreccio di narrazione dal vivo e realtà virtuale, indossando pratici visori durante la visita fisica agli spazi esterni e interni del complesso monumentale. Tutto ciò grazie alla collaborazione di WAY Experience, realtà innovativa per le esperienze culturali immersive, supportata con un investimento da GDA Impact, programma di impact investing promosso FSVGDA e Fondazione Cariplo. "Offrire strumenti innovativi per approfondire il patrimonio del Complesso Monumentale e della sua storia è parte fondamentale della missione del nostro Ente, anche nell’ottica di un’autentica valorizzazione dei tesori di Milano. Questo tour, infatti, esce dal Duomo e include un viaggio tra le vie della città, facendo rivivere antichi e sorprendenti scorci", afferma Emanuele Callioni, Coordinatore Iniziative Digitali della Veneranda Fabbrica. Biglietti acquistabili sul sito ufficiale del Duomo di Milano, al seguente link: https://ticket.duomomilano.it/categoria/duomo-smart-experience o in loco. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio del tour accanto all’ingresso del Museo del Duomo (Piazza Duomo 12). Contenuti virtuali in cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Età consentita dagli 8 anni compiuti.