Bookcity, tempo di “Guerra e Pace“. Eventi diffusi, oltre tremila ospiti

Bookcity affronta le sfide della contemporaneità e non poteva che scegliere un tema tragicamente d’attualità per questa tredicesima edizione: “Guerra e pace“, dall’11 al 17 novembre. Saranno 1620 appuntamenti, con oltre 3000 protagonisti. Più che giusta la scelta di insignire del sigillo della città di Milano, il 13 novembre al Dal Verme, Edith Bruck, scrittrice, poetessa, traduttrice e testimone della Shoah, pessimista su un futuro di pace in Medioriente, e Claudio Magris che ammoniva sul non indulgere "all’illusione di vivere senza guerra", durante la Buchmesse del 2009. La rassegna abiterà diversi luoghi della città, dal Castello Sforzesco, da sempre cuore della manifestazione, sino alla Triennale, al Piccolo e al Museo della Scienza e tecnologia.

È previsto anche un dialogo tra l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, e Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, e Marco Tarquinio, giornalista e parlamentare europeo, venerdì 15 novembre al Centro Culturale San Fedele.

Proposte dalle case editrici cattoliche milanesi anche cinque conferenze per approfondire come, oggi, religioni e spiritualità possano mettersi al servizio della pace. A Guerra e Pace sarà dedicata anche l’edizione 2024 di Poetry and the City che, per l’occasione, s’intitolerà Poetry and the Peace e proporrà un focus su poesie di pace in tempo di guerra: Nicola Gardini, Vivian Lamarque e Vittorio Lingiardi leggeranno versi di poeti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, il 17 novembre alla Fondazione Riccardo Catella. Protagonisti per eccellenza di BookCity Milano, restano i libri, dal romanzo al fumetto, dalla saggistica alla narrativa young adult, dai gialli al romance, dalla poesia alle raccolte di racconti, dalla letteratura per l’infanzia al fantasy. Tra gli ospiti di questa edizione ne citiamo alcuni, dalla scrittrice Silvia Ballestra a Jean-Baptiste Andrea, vincitore del Premio Goncourt grazie al romanzo “Vegliare su di lei“. E anche: il vincitore del Premio Strega Europeo Fernando Aramburu, il Premio Campiello Marco Balzano, il fumettista Zerocalcare, lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu, l’autore bestseller britannico Jonathan Coe.

Protagonista della serata conclusiva di BookCity sarà infine lo scrittore francese Daniel Pennac, che accompagnerà il pubblico dietro le quinte della scrittura in dialogo con Stefano Bartezzaghi, domenica 17 novembre al Teatro Franco Parenti. R.C.