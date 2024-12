A.T.I.R.: il teatro contemporaneo di Serena Sinigaglia torna in scena al Carcano

e Fabio Wolf

Nel 1996, sette ragazzi diplomati alla scuola di arte drammatica “Paolo Grassi” fondano A.T.I.R. (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca), nata per dare nuova vita al teatro contemporaneo e diventare uno dei gruppi più riconosciuti e apprezzati in Italia. La produzione è vasta: dai classici della Grecia agli autori contemporanei, dai monologhi agli spettacoli corali, sotto la direzione dell'irrefrenabile Serena Sinigaglia.

Nel 2007, la compagnia prende la gestione del Teatro Ringhiera e porta nella periferia sud un nuovo modo di fare teatro, tra la gente e per la gente. Dal 2017, il Ringhiera è chiuso per ristrutturazione e la compagnia migra allegramente per i teatri di Milano a presentare i suoi spettacoli. Attualmente, la direzione è affidata ai talentuosi attori Arianna Scommegna e Mattia Fabris e alla progettista Nadia Fulco.

La vocazione comunitaria della compagnia porta a dare al teatro sociale la giusta importanza al centro della società, per far appassionare anche il pubblico più svantaggiato per condizioni sociali, culturali e di età. L'ultimo progetto è in scena in questi giorni al Carcano. È in scena il terzo capitolo di “El nost Milan - Adattamento per voce sola e coro”, ispirato alla commedia del Bertolazzi, con la regia della Sinigaglia, l'adattamento del poliedrico Tindaro Granata e le traduzioni del ficcante Domenico Ferrari. Uno spettacolo in cui la milanese Lella Costa dà voce al testo originale e accompagna un coro di cittadini, specchio implacabile della nostra città.