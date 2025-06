Ambra Redaelli, signora della musica: "Gettiamo semi per i più giovani"

La seconda stagione ideata da Emmanuel Tjeknavorian per l’Orchestra Sinfonica di Milano si annuncia potente e creativa. Direttore Musicale della Sinfonica, violinista e direttore d’orchestra dall’immane talento Tjeknavorian ha annunciato: 26 produzioni sinfoniche, 9 appuntamenti cameristici, debutti internazionali e grandi artisti fra cui Rudolf Buchbinder e Katia e Marielle Labèque. Appuntamenti preziosi nel panorama musicale europeo, imperdibili per i milanesi e non. Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Sinfonica di Milano, racconta la nuova stagione.

Un programma ricco... "Abbiamo lasciato carta bianca al maestro Tjeknavorian, sicuri che avrebbe fatto scelte intelligenti, di cuore sia per l’orchestra, il pubblico che conosce perfettamente. E’ una stagione che soddisfa ogni spettatore, sia chi desidera il nuovo, sia chi lo teme, è insieme di capolavori assoluti. Ogni concerto è un evento a partire dall’inaugurazione il 14 settembre alla Scala in cui Tjeknavorian dirigerà la Quinta di Cajkovskij e il Primo concerto per pianoforte di Brahms con Buchbinder".

Come siete riusciti a rendere la Sinfonica di Milano un’Orchestra identitaria della città e del Paese? "Costruendo relazioni umane, conscendo e cercando contatti dal Direttore del Museo della Scienza e della tecnologia, alla Gam, agli Arcimboldi, al Teatro Gerolamo e altri. Con alcuni è diventata una collaborazione costante come con la Scala e l’Ambrosiana, stiamo creando nuove collaborazioni con le Università".

Avete un’attenzione speciale verso i bambini. "Il pubblico del futuro, ci rivolgiamo ai genitori, ai nonni. La violinista Francesca Bonaita ha suonato nella nostra Orchestra per bambini, oggi è una grande violinista. Recentemente in "Armonie Orientali", abbiamo coinvolti dei bimbi che venivano da quartieri dove non è scontato entrare in teatro; i piccoli spettatori hanno cantato, creato dei fiori e ascoltato tanta musica. Non tutti devono suonare Mahler ma innamorarsi della musica, magari qualcuno di loro può cantare il pop".

Da anni proponete concerti per famiglia. "Alternativa ai centri commerciali. Abbiamo prezzi speciali, programmi dedicati, iniziative uniche. Da bambina mi sarebbe piaciuto andare a teatro con i miei".

Siete stati i primi a proiettare i film accompagnati dall’orchestra dal vivo. "E’ una consuetudine che molte persone aspettano. L’orchestra seleziona film con musica di qualità, ci sono grandissimi compositori come Williams, basta pensare a "Star Wars"; continuo a sperare che gli innamorati del cinema dopo ascoltato l’orchestra suonare dal vivo, desiderino tornare all’Auditorium per ascoltare la Nona di Beethoven".

Quanto aiuta essere imprenditrice nel ruolo di presidente di un’orchestra? "La Sinfonica è un servizio pubblico che ha bisogno di una managerialità, per questo sono fiera di essere qui".