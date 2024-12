Al cocktail con il cane per solidarietà

Fortunati

Grande successo per il “Very Important Pets Charity Xmas Cocktail 2024“ al Grand hotel et de Milan. Una serata di solidarietà organizzata da Morino Studio a sostegno della Lega nazionale per la difesa del cane – Sezione di Milano, con ospiti e sponsor tutti rigorosamente in compagnia dei loro amici a quattro zampe, che hanno raccolto fondi per migliorare le strutture del canile di Segrate. Con i volontari della Lndc-Mi, il loro presidente, il notaio Valerio Tacchini, la vice Laura Morino e il responsabile del rifugio Andrea Notaro, c’erano volti noti del mondo della televisione, della moda e dell’imprenditoria, come Gianluigi Nuzzi, Gabriella Golia, Katia Noventa, Marco Merati Foscarini, Vera Castagna, MariaLuisa Trussardi e Marinella Di Capua. Il banco vendite proponeva profumatori solidali VIPet Essence di Inestasy, panettoni artigianali di Antica Pasticceria Muzzi e altri prodotti messi a disposizione dagli sponsor.

"Supporto da anni le attività della Lndc-Mi, adottare 5 cani è stata una delle gioie più grandi della vita e spero che sempre più persone scelgano di sostenere i rifugi e offrire una casa a questi meravigliosi compagni di vita", afferma Daniela Bertazzoni, proprietaria del Grand Hotel et de Milan. "Il successo del cocktail è stato straordinario grazie alla generosità dei nostri ospiti e sponsor - aggiunge la vicepresidente Morino –. Ogni contributo raccolto sarà destinato a migliorare le strutture del rifugio. Invito tutti a visitarlo, tanti cani e gatti aspettano essere adottati e amato". È ancora possibile ordinare panettoni e calendari solidali contattando Morino Studio allo 02.48110297 o via email all’indirizzo legadelcane-mi@morinostudio.com.