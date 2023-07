Vigevano, addio PalaBasletta: all’asta i cimeli dello storico palasport che sarà demolito

Vigevano (Pavia), 28 luglio 2023 – Il grande giorno è arrivato. Nel pomeriggio di oggi venerdì 28 luglio, dalle 17 alle 20, e domani mattina dalle 9 alle 12, saranno posti in vendita i cimeli del Palazzetto dello sport di via Carducci che tra qualche settimana sarà demolito per lasciare posto ad una moderna struttura che diventerà il fulcro dell'attività giovanile e delle “minors”.

Il parquet del palaBasletta che sarà messo in vendita

Ma il vecchio hangar a due passi da piazza Ducale, intitolare all'olimpionico di scherma Giulio Basletta, è prima di tutto il vero tempio del basket vigevanese. Lì Vigevano, alla fine degli anni Settanta, compì la clamorosa scalata che in due stagione la portò dalla serie B alla A1 e lì riconquisto la massima serie nel 2009, anche se l'anno successivo, per questioni di capienza, si dovette migrare a Novara e le uniche partire giocate in città furono ospitate dal nuovo impianto di via Cappuccini che sarà la nuova “casa” del basket ducale.

Oggi però gli appassionati potranno portarsi a casa un pezzo di storia. Le listelle del parquet (prezzo 10 euro) o i seggiolini della tribuna centrale (15 euro) o ancora lettere e numeri utilizzate per l'elenco dei giocatori (1 euro).

Dalle 16 di oggi invece, sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Vigevano (Vigevano 1955) scatterà un’asta per alcuni “pezzi pregiati” sui quali per il momento c'è riserbo, che si concluderà alle 21 del 3 agosto. L'intero ricavato dell'operazione, alla quale il Comune ha dato il via libera sulla scorta delle richieste dei tifosi, sarà devoluto ai progetti cittadini dedicati allo sport inclusivo.