È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, sul Gargano, dopo essersi tuffata con due cuginetti. È stato il sindaco del Comune del Foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. Lo hanno ritrovato gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stando a una prima ricostruzione, verso le 10.30 la bambina si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, sembra con l'intenzione di raggiungere a nuoto il vicino faro. Ma il mare agitato ha messo in difficoltà i tre ragazzini che sarebbero stati raggiunti da un turista a bordo di un gommone: i bambini di 8 e 10 anni sono riusciti a mettersi in salvo, ma la più grande è scomparsa tra le onde. I due cuginetti sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo (Foggia) e le loro condizioni non destano preoccupazione. Mnetre per la bambina non c'è stato nulla da fare.