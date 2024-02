Via Corelli, protesta al Cpr: migranti nudi sotto la pioggia

Due uomini seminudi nel freddo, sotto la pioggia. Il video, proveniente dal Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, è stato diffuso su Instagram dall’account “NoaiCpr“ e documenta una protesta degli internati avvenuta sabato sera intorno alle 21. I due uomini, rientrati in una ventina di minuti secondo la Questura, per gli attivisti volevano denunciare le condizioni in cui i migranti irregolari sono ancora trattenuti nel Cpr, sotto sequestro e commissariato a seguito dell’inchiesta per frode e turbativa d’asta nei confronti della società che lo gestiva, infliggendo ai migranti condizioni definite dal gip "disumane". In un secondo video gli attivisti documentano un intervento della Gdf in tenuta antisommossa, per sedare una protesta partita qualche ora dopo contro la chiusura, da parte degli agenti, "della finestrella che si apre sulla porta blindata di accesso al settore". Gi. Bo.