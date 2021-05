Praticamente un terzo delle adesioni stimate in una sola notte. Sono oltre 221mila i cittadini dai 30 ai 39 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale durante le prime ore di apertura delle prenotazioni in Lombardia. Ad affermarlo è Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. Sono poco meno di 950mila i residenti in Lombardia di questa fascia d'età e le stime regionali parlano di un'adesione di circa 660mila cittadini in totale dai 30 ai 39 anni. Per ora, quindi, siamo oltre il 30%. In tanti prenoteranno l'appuntamento per la prima dose del vaccino anticovid durante le prime due giornate, mentre un altro gruppo nutrito sta attendendo di trovare la combinazione migliore per cercare di non rovinarsi le ferie estive dovendo rientrare appositamente per il richiamo del vaccino. "Le adesioni (5,5 milioni) continuano a crescere per tutte le fasce d'età, con i 40enni che arrivano al 65%, i 50enni al 78% e gli over 60 che sfiorano il 90%. E l'88% degli over 80 è immunizzato con prima e seconda dose" aggiunge la vicepresidente Moratti.

